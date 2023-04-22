دمشق-سانا أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أهمية تبسيط إجراءات عمل المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية)المزيد
محليات
سورية تدين نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية وتطالبها بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية
دمشق-سانا أدانت سورية نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدوليالمزيد
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً جديداً لإيران لدى سورية
دمشق-سانا تسلّم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسين أكبري سفيراً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمهورية العربية السورية.المزيد
استشهاد طفل برصاص ميليشيا (قسد) في مخيم الهول
الحسكة-سانا استشهد طفل برصاص أحد مسلحي ميليشيا “قسد” في مخيم الهول للاجئينالمزيد
توزيع خمسة أطنان من المساعدات الغذائية الروسية في قرية كلماخو
اللاذقية-سانا وزع مركز التنسيق الروسي اليوم خمسة أطنان من المساعدات الغذائية في قريةالمزيد
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق منطقة الجزيرة
دمشق-سانا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنةالمزيد
المركز الوطني للزلازل: 20 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
دمشق-سانا أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتةالمزيد
بتوجيه من الرئيس الأسد… وزير الدفاع يزور أحد التشكيلات المقاتلة في المنطقة الجنوبية- فيديو
دمشق-سانا بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبمناسبة عيد الفطر السعيد قام العماد علي محمود عباسالمزيد
الأمانة السورية للتنمية تكرم عدداً من جرحى الجيش العربي السوري بالقنيطرة
القنيطرة-سانا كرمت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع محافظة القنيطرة عدداً من جرحى الجيش العربي السوريالمزيد
المركز الوطني للزلازل: هزة شدتها 3.3 درجات في لواء إسكندرون
دمشق-سانا أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل هزة أرضية في لواء إسكندرونالمزيد