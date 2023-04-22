SCS-NET
الرئيسية / محليات

محليات

المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً جديداً لإيران لدى سورية

2023-04-22

دمشق-سانا تسلّم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسين أكبري سفيراً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمهورية العربية السورية.

المزيد
Powered by sana | Designed by team to develop the software
© Copyright 2023, All Rights Reserved