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Reading: الخارجية والأمم المتحدة تنظمان جلسة مشاورات تحضيراً للاستعراض الدوري الشامل
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الخارجية والأمم المتحدة تنظمان جلسة مشاورات تحضيراً للاستعراض الدوري الشامل

وزارة الصحة توقع اتفاقية مع منظمة “نورواك” النرويجية لدعم القطاع الصحي في سوريا
ورشات عملية ضمن مؤتمر ومعرض دمشق الدولي لطب الأسنان “ديدك”
مشاهد لأزهار شجر اللوز في قرية الزعينية بريف جسر الشغور في محافظة إدلب
انطلاق معرض جيل التمكين في الثانوية المهنية بإدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
يوم دراسي للطلاب من داخل مدارس ريف درعا الشرقي
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