الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
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معالم ونسيج مدينة حلب العمراني

معرض “إعمار 2026” ينطلق بمشاركة 356 شركة من 27 دولة على أرض مدينة المعارض
وزير الطوارئ يبحث مع محافظ القنيطرة تعزيز الاستجابة ورفع جاهزية فرق الطوارئ
وزارة الطاقة تقيّم محطات دير الزور ضمن مشروع نظام إدارة معلومات المياه والإصحاح
وزيرتا الشؤون الاجتماعية السورية والتركية تتفقدان مراكز الرعاية وأحياء دمشق القديمة
الشاب محمد عنقا يعود إلى سوريا بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه في العراق
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