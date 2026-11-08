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مشاهد جوية لبلدة كسب بريف اللاذقية

بدعم من صندوق حملة «بنش كرمى لعيونك.. بدء تعبيد الشارع الرئيسي في مدينة بنش
جان دوست يوقع مجموعة من مؤلفاته باللغتين العربية والكردية على هامش معرض دمشق الدولي
تعاون سوري ألماني لإزالة مخلفات الحرب وشركة ‏GCS‏ تبدأ أعمال تطهير الألغام
دمشق وعمّان.. خطوات جديدة نحو تعزيز التبادل التجاري
إعادة افتتاح مركز قرية اللج الصحي في ريف إدلب الغربي بعد تأهيله
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