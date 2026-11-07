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دمشق .. مدينة تنبض بالحياة

قسم تفتيت الحصيات في مشفى درعا الوطني يدخل الخدمة
عرض لمركبات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة في شوارع مدينة اللاذقية
وزير الداخلية يفتتح دائرة العلاقات العامة في قيادة الأمن الداخلي بحمص
استمرار تأهيل 26 مدرسة بريف حمص استعداداً للعام الدراسي
منابر العلم.. صرح تعليمي جديد في مدينة دوما
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