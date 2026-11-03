الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
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وزارة الزراعة في دمشق تعقد اجتماعاً لمجلس تخفيف آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي

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