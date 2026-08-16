حلب تعانق الموسيقى.. ورشة متخصصة بصناعة الآلات الوترية ومنافسة بين جيلين

الدفاع المدني يواصل إزالة أنقاض المباني المدمّرة من ثلاثة أحياء في مدينة حلب الشرقية
استمرار فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سوريا” في مدينة معربا بريف دمشق
ضمن ‏برنامج “أثر”‏.. انطلاق الدورة الأولى لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنكليزية ‏
أضرار في حي الجزماتي بحلب نتيجة حفريات مخالفة وتضرر شبكات المياه
إقبال متزايد على مهرجان أسواق الخير في حماة مع اقتراب شهر رمضان
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