وصول “قافلة فلسطين البرية” إلى غازي عنتاب ضمن رحلتها المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

لقاء وزير السياحة مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي السوري
الدفاع المدني السوري ينقذ أشخاصاً حاولوا العبور بطرق غير شرعية على الحدود السورية–اللبنانية
مدينة سلمية تستضيف مهرجان اليوم العالمي لليوغا لكبار السن
أنشطة تفاعلية ترافق قافلة وزارة الثقافة في اللاذقية وتسلّط الضوء على أهمية المعرفة
مشاهد من إطلاق حملة “حلب ست الكل”
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى