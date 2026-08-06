وزير الخارجية والمغتربين :”حان الوقت لطيّ صفحة التهميش التي أثقلت كاهل دير الزور”

شراكات سورية مصرية جديدة قيد التأسيس لدعم الإعمار والنمو الاقتصادي المشترك
فعالية شعبية في مدينة أريحا بإدلب احتفالأً بمرور 11 عاماً على تحريرها من النظام البائد
“أصالة المكون الكردي في سوريا” ندوة لمديرية الثقافة في حلب
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