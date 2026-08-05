مركز التدريب المهني في حمص.. بوابة لصقل مهارات الشباب.
افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية بشراكة سورية صينية
توقيع كتاب للباحث خلدون الشمعة ضمن مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
مشاركون في Medica Scope 2026 لـ سانا: المعرض يعزز الشراكات ويدعم الصناعة الوطنية الدوائية
من سنوات الحرب إلى حلم كلية الطب.. فاروق قاسم يحصد العلامة التامة في الثانوية العامة بإدلب
من التهجير إلى التفوق.. شهد عكلة تكتب حكاية نجاحها
بهدف التوسع في مجال الخدمات النفسية.. افتتاح العيادات الخارجية لمشفى ابن خلدون في مدينة حلب
دورة في البروتوكول الإعلامي بالرقة لتعزيز كفاءة الإعلاميين ومواجهة خطاب الكراهية
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