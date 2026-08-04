لغة الحجر.. ماذا تخبرنا منحوتات متحف حمص عن تاريخ المنطقة؟
مركز علاج مرضى السرطان في حي السبيل بحلب.. دعم طبي وعلاج مجاني للأطفال
حين يرحل الطغاة وتبقى القوافي.. الشاعر الأردني أيمن العتوم يصدح بالحرية من قلب دمشق
افتتاح متجر “حكايا” في مطار دمشق الدولي لدعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة
مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في يومه الثاني.. احتفاء جماعي بالكلمة والمدينة
وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني
سوريا تشارك في المؤتمر العالمي للدراسات السريانية والعربية المسيحية في بوخارست
“ليلة الوداع” على خشبة مسرح الحمراء ضمن مهرجان سوريا المسرحي
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