بمشاركة واسعة من الوزارات والقطاعات المعنية.. انطلاق ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026
إتلاف 1500 لغم من مخلفات النظام البائد في قارة بريف دمشق
ملتقى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دير الزور يستعرض التخصصات الأكاديمية والبرامج
انعقاد ملتقى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دير الزور.
محافظ الرقة يبحث مع أعضاء المكتب التنفيذي آليات العمل خلال المرحلة المقبلة
الرئيس الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة
الطالب السوري عبد الله ياسر أبو عرابي يتصدر نتائج التعليم الخاص في الإمارات
ورشة سورية – ألمانية في مشفى العيادات الجراحية التخصصي بإدلب لتطوير جراحة تنظير وتبديل المفاصل
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