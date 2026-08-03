انعقاد ملتقى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دير الزور.

“رحلة إلى قلب الحكاية السورية” تجربة تفاعلية تعيد إحياء مشاهد النصر في ردع العدوان
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