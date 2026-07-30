ورشة عمل في إدلب تناقش آفاق زراعة التين في شمال سوريا وسبل مواجهة التحديات

وفد من محافظة السويداء يطلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي
وقفة لإعلاميي إدلب تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة العامل في غزة
افتتاح دائرة الزراعة في مدينة حارم بإدلب لتعزيز الخدمات والإرشاد للمزارعين
حين تتحول الرحلة إلى إنجاز.. أحمد العنزي يقود فريق فرسان الدراجات السعودي بمسير “اكتشف سوريا
فعالية حول مرض الإيدز في مشفى الجولان الوطني لتسليط الضوء على مستجدات المرض ومكافحته
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