الدفعة الثانية من معتمري أسر الشهداء تغادر دير الزور إلى الديار المقدسة
افتتاح مقر جديد لفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طرطوس لتطوير العمل الرقابي
ورشة عمل في إدلب تناقش آفاق زراعة التين في شمال سوريا وسبل مواجهة التحديات
السورية للبريد تعيد افتتاح مكتب نوى بريف درعا بعد 14 عاماً من التوقف
“أكثر مما يُرى”.. معرض فني في حلب يوثق وجوه المدينة وذاكرتها
برعاية الخارجية.. اليابان والموئل توقعان اتفاقية لدعم الإعمار الحضري وإدارة النفايات في حمص
افتتاح محكمة الصلح في تادف بريف حلب الشرقي بعد إعادة تأهيلها
يافعة تتوج بالمركز الأول وتحرز الكأس الذهبي في بطولة الحساب الذهني بطرابلس في لبنان
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