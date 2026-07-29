جولة ميدانية على مشاريع زراعية بريف دمشق لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي

رسومات جدارية في محمبل وأريحا بريف إدلب تجسد ذكرى تحرير سوريا
الوحدة يفوز على حمص الفداء بهدف وحيد ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم
البحوث الزراعية و”الفاو” تبحثان تطوير إدارة الري عبر مبادرة IRMA
الاتحاد العام لطلبة سوريا ينظم حفل تخريج دفعة “بشائر الشام” من الجامعات التركية
مشاهد من حفل افتتاح قلعة حلب بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة
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