حين تتحول الرحلة إلى إنجاز.. أحمد العنزي يقود فريق فرسان الدراجات السعودي بمسير “اكتشف سوريا
لتقييم احتياجات القطاع الصحي.. وفد من وزارة الصحة التركية يزور المشفى الوطني في الرقة
اختتام أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة السلوك القضائي في دمشق
السويدان يبحث مع مزارعي حلب واقع القطاع الزراعي في المحافظة وتجاوز الصعوبات
إقبال كبير على مركز بريد القصيبة في القنيطرة لاستبدال العملة… ومطالبات بتمديد المهلة.
مخبر التحاليل ضمن العيادات الشاملة في مدينة حماة يجري أكثر من 50 ألف تحليل شهرياً.
محافظة الرقة تعلن إطلاق أولى مراحل دمج العاملين بصرف مستحقات 3525 موظفاً
الخارجية توقع مع سفير كوريا الجنوبية اتفاقية منحة دعم تعليمي
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