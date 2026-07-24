بحضور الرئيس الشرع.. انطلاق بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة في الديماس
وزير الزراعة: بطولة جمال الخيول خطوة ضمن رؤية شاملة لدعم رياضة الفروسية وتأكيد الحضور العالمي
أغاني الثورة السورية تصدح على مدرج قلعة حلب في أمسية “صوت الحرية” للفنان وصفي المعصراني
مسير الدراجات النارية الأول ”اكتشف سوريا” يصل حمص لتعزيز السياحة
لإعادة إحياء اللعبة..إدلب تستضيف فحوصات الحزام الأسود المركزية للكاراتيه
قوات الاحتلال تتوغل في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي
انطلاق مسير “اكتشف سوريا” للدراجات النارية
رصد القمر والأجرام السماوية في فعالية علمية بدمشق احتفاءً باليوم الدولي للقمر
Sign in to your account
تذكرني