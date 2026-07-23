اختتام دورة تدريب المدربين في دمشق تمهيداً لتنفيذ المسح الوطني للقوى العاملة في المحافظات.
اختتام دورة تأهيل 65 فنياً زراعياً في القصير بريف حمص لتعزيز الزراعة المستدامة
افتتاح مكتب النافذة الواحدة بمديرية تربية حمص ومدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي
الملتقى التشاوري الأول في حلب يبحث أولويات المحافظة وتطوير العمل المؤسسي
منظمة شفق تقترب من إنهاء ترميم 300 منزل في حاس بريف إدلب
انطلاق أعمال الملتقى التشاوري الأول في محافظة حلب
جلسة حوارية في حمص تناقش دور مجلس الشعب وأولويات العمل التشريعي
أهالي حي المزة يحيون الذكرى السنوية لمجزرة البساتين في فعالية “الوفاء للشهداء”
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