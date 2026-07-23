من جدران مدمرة إلى بيوت صالحة للعيش.. استمرار مشروع ترميم 300 منزل في بلدة حاس بريف إدلب
انطلاق أعمال الملتقى التشاوري الأول في محافظة حلب
أهالي حي المزة يحيون الذكرى السنوية لمجزرة البساتين في فعالية “الوفاء للشهداء”
وضع دوار الليرمون في حلب بالخدمة بعد اكتمال أعمال التأهيل والصيانة
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة للجمعية العامة
إعادة تشغيل محطة علوك يعيد مياه الشرب لأكثر من نصف مليون مواطن في الحسكة
فنانون من حلب ينثرون زهور الحب والسلام في إعزاز.. معرض جوّال يجمع الجمال والمحبة
وزير الثقافة يبحث مع نظيره الأردني في عمان تطوير برامج التبادل الثقافي
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