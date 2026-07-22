افتتاح مركز التنمية المجتمعية في مدينة معرة مصرين بريف إدلب

أزمة مرورية خانقة في شوارع مدينة حلب مع تزايد أعداد المركبات
مشاهد لمدينة جسر الشغور وارتفاع منسوب المياه في نهر العاصي في إدلب بعد الهطولات المطرية
أطفال ريف درعا الشرقي يرسمون بهجة عيد الأضحى بزيارة آثار ‏بصرى الشام ‏
جلسة حوارية في مدينة الباب بريف حلب حول مجلس الشعب الجديد ودوره في المرحلة الحالية
مديرية صحة إدلب تعمل على ترميم مركز كفروما الصحي بدعم من اليونيسف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى