للوقوف على احتياجاتهم.. وزير الزراعة يعقد اجتماعاً موسعاً مع فلاحي الرقة

واقع التعليم في حلب والآمال بإعادة بناء المدارس ضمن حملة “حلب ست الكل”
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بعد الاتفاق مع قوات الأمن العام وضمن جهودها لإعادة الأمن والاستقرار.. وجهاء بلدة تعنيتا في ريف بانياس يسلمون السلاح الموجود في البلدة
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