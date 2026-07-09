وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية أومنارا يحتفيان في دمشق بإنجازات ذوي الإعاقة
افتتاح مركز همم لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في خان أرنبة بالقنيطرة
وزارة الدفاع تواصل أعمال تركيب الجسر الحربي العائم المؤقت في دير الزور
شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026
افتتاح مكتب للبريد في حي كفرسوسة بدمشق لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البريدية
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة تنفذ جولات رقابية على أسواق المدينة
إكثار بذار حمص تستلم 1400 طن من القمح و175 طناً من الشعير
مشاركات محلية وأجنبية واسعة في معرض سيربترو 2026
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