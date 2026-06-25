كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي
بعد توقف دام 15 عاماً.. إعادة تفعيل السجل المدني في عفرين بريف حلب الشمالي
يستهدف 50 شاباً سورياً.. تدريب متخصص على الطاقة البديلة في غازي عنتاب التركية
تحسين البنية التحتية في مدينة إعزاز.. بدء أعمال تعبيد شارع القوتلي على مرحلتين
اجتماع موسع لمناقشة تحسين واقع المياه في أحياء حلب والاستماع لمطالب الأهالي ومقترحاتهم
بمشاركة 84 شركة.. انطلاق الدورة الـ24 من معرض أغريتكس الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة
مشاركون أردنيون في فود إكسبو: السوق السورية بيئة واعدة للتعاون التجاري والاستثماري
من عتمة الأيام إلى مقاعد الامتحان.. حكاية كفيف اختار المثابرة طريقاً
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