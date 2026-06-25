كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي

متري: عرض سوريا المساعدة لإخماد الحرائق في لبنان يعكس روح التضامن بين البلدين
تسارع ملحوظ في أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار دمشق الدولي
وصول قافلة مساعدات إغاثية وغذائية إلى جسر نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء
القهوة العربية تفوح بعبق التراث في جناح دولة قطر بمعرض دمشق الدولي للكتاب
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نظام الأسد استخدم غاز الكلور في هجوم كفرزيتا بحماة عام 2016
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى