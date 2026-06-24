علبي أمام مجلس الأمن: سوريا ملتزمة بحماية حقوق الطفل وتعمل على خطة وطنية لمنع الانتهاكات بحقه
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن حول “الأطفال والنزاع المسلح”
افتتاح مجمع الهدى الصحي وجامع الهدى في قدسيا بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة
جولة ميدانية في بلدة الزارة بريف حمص لمتابعة واقع الخدمات الصحية وسلامة مصادر مياه الشرب
مشفى الخير والعطاء في مدينة الباب بريف حلب.. فرص جديدة لرعاية النساء والأطفال
بعد إعادة ترميمه وتأهيله.. افتتاح مسجد أنس بن مالك في حي الخالدية بحمص
جلسة تعريفية في حلب حول آليات الاستفادة من التجارة الإلكترونية في زيادة مبيعات الجملة
فريق طبي دولي ينفذ جراحات وعائية نوعية في إدلب للتخفيف من معاناة المرضى
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