افتتاح مجمع الهدى الصحي وجامع الهدى في قدسيا بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة
جولة ميدانية في بلدة الزارة بريف حمص لمتابعة واقع الخدمات الصحية وسلامة مصادر مياه الشرب
مشفى الخير والعطاء في مدينة الباب بريف حلب.. فرص جديدة لرعاية النساء والأطفال
بعد إعادة ترميمه وتأهيله.. افتتاح مسجد أنس بن مالك في حي الخالدية بحمص
جلسة تعريفية في حلب حول آليات الاستفادة من التجارة الإلكترونية في زيادة مبيعات الجملة
فريق طبي دولي ينفذ جراحات وعائية نوعية في إدلب للتخفيف من معاناة المرضى
استلام دفعة ثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان وعددهم 128 سجيناً
نصوص مسمارية سورية تكشف معرفة القدماء بالسرطان وداء السكري
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