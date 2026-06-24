جولة ميدانية في بلدة الزارة بريف حمص لمتابعة واقع ‏الخدمات الصحية وسلامة مصادر مياه ‏الشرب

السفيران النمساوي والألماني يؤكدان أهمية الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سوريا
هيئة الصادرات السورية تطلق السجل الوطني للتصدير بصيغته الإلكترونية المتكاملة في دمشق
إعادة تشغيل المجموعة الرابعة في محطة بانياس لتعزيز استقرار الكهرباء في سوريا
من رعاية الخيول إلى بطولة القورية.. رحلة الخيّال أبو نمر الحسون
وزير الطاقة محمد البشير يفتتح محطة مياه عين البيضا التي تغذي منطقة الباب بحلب
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