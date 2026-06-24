جلسة تعريفية في حلب حول آليات الاستفادة من التجارة الإلكترونية في زيادة مبيعات الجملة

“قادة التغيير الميداني”.. برنامج تدريبي للعاملين في القطاع الحكومي بإدلب
انهيار في منزل في مدينة قلعة المضيق بريف حماة نتيجة انجراف التربة عقب الأمطار الغزيرة
وزارة الخارجية توقّع مذكرة تعاون مع الـ UNDP لدعم برامج عمل المعهد الدبلوماسي السوري
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البدء بأعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني
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