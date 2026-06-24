دمشق-سانا
شهد معرض الرعاية الطبية في دمشق مشاركات محلية واسعة وآفاق جديدة للتعاون والشراكة.
معرض الرعاية الطبية في دمشق.. مشاركات محلية واسعة وآفاق جديدة للتعاون والشراكة
وزير الطوارئ من جنيف: ننتقل بملف إزالة الألغام في سوريا من الحوار إلى الشراكة
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ما المرجعيات القانونية للعدالة الانتقالية في سوريا؟
اتفاقيتان مع “سلال” الإماراتية في “فود إكسبو 2026” لتعزيز الاستثمار الزراعي
مؤتمر مكافحة الألغام في سوريا يواصل أعماله بجنيف.. الصالح: إزالة مخلفات الحرب أولوية وطنية
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