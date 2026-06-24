معرض الرعاية الطبية في دمشق.. مشاركات محلية واسعة وآفاق جديدة للتعاون والشراكة

دمشق-سانا

شهد معرض الرعاية الطبية في دمشق مشاركات محلية واسعة وآفاق جديدة للتعاون والشراكة.

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