بهدف التوعية بحقوق العمال السوريين في تركيا.. ورشة قانونية لمنبر منظمات المجتمع المدني
الصالح يتحدث لـ سانا عن مجريات الجلسة الثامنة من مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا
تحرك دبلوماسي سوري في رومانيا ينهي معاناة مواطنة وابنها
مدير المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام: نسعى إلى تدريب فرقنا وتزويدها بالمعدات الحديثة
استمرار أعمال إعادة إزالة الأنقاض وتدويرها في مدينتي دوما وداريا
افتتاح قاعة محكمة الجنايات وعقد أولى جلسات المحاكمات العلنية في عدلية الرقة
في يوم الأرامل العالمي.. زوجات الشهداء في سوريا الجديدة يحوّلن الفقد إلى مسيرة صمود ونجاح
إعادة تفعيل مركز إجازات السوق واستئناف عمل إحدى مدارس تعليم القيادة في الرقة
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