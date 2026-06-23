باحث قانوني لـ سانا: العدالة الانتقالية ركيزة لسيادة القانون وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا

المنشآت الصناعية في شمال سوريا تشهد نشاطاً ملحوظاً وسط رقابة الجهات الحكومية والتسهيلات المقدمة لهم
يوم حقلي ضمن مشروع زراعة وإكثار الأصناف النباتية الإرثية المقاومة للظروف المناخية في إدلب
فعالية لجمعية الصيادين في مدينة جبلة باللاذقية، بمناسبة ذكرى معركة “ردع العدوان”
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