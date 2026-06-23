ممثلون عن شركات تركية في فود إكسبو: السوق السورية تتيح فرصاً للاستثمار والشراكات الاقتصادية
أمسية كنان أدناوي في دار الأوبرا: العود السوري بين الذاكرة والحداثة
محافظ حلب يبحث مع أهالي الريف الشرقي والجنوبي أولويات الخدمات ودعم الإنتاج الزراعي
مدير مركز جنيف لأنشطة إزالة الألغام:نسعى لتسليط الضوء على مشكلة التلوث بالألغام الأرضية بسوريا
افتتاح مركز “Tier Four Business Center ” في دمشق لدعم بيئة الأعمال والاستثمار
معاون وزير الاقتصاد والصناعة: “فود إكسبو” منصة رئيسية لدعم حضور المنتج الغذائي السوري خارجيا
بعد انقطاع سنوات..عودة الرحلات البحرية بين سوريا ولبنان بوصول باخرة Cedar Waves للاذقية
اتحاد كرة القدم يقيم دورة تحكيم وترقية للحكام في حمص
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