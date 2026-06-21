بمشاركة أكثر من 300 شركة.. انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق
عشرات النساء السوريات المنتجات يشاركن في معرض لرائدات الأعمال بمدينة غازي عنتاب التركية
من البحوث الميدانية إلى اقتراح الحلول العملية.. معرض (مسارات التعافي) في المكتبة الوطنية بدمشق
من شغف الهواة إلى الفعاليات الرسمية.. التزلج على اللوح يخطو أولى خطواته في سوريا
وزير الأوقاف يفتتح مركز “خذ بيدي” لرعاية وتأهيل أطفال طيف التوحد في مسجد عثمان بن عفان
رغم بلوغه الأربعين.. حلم الجامعة يعيده إلى مقاعد الدراسة في إدلب
إطلاق برنامج مجاني للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان في مشفى الرقة الوطني
تدريب عملي يحاكي حالات الإسعاف والطوارئ لطلاب العلوم الصحية في جامعة إدلب
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