من شغف الهواة إلى الفعاليات الرسمية.. التزلج على اللوح يخطو أولى خطواته في سوريا
وزير الأوقاف يفتتح مركز “خذ بيدي” لرعاية وتأهيل أطفال طيف التوحد في مسجد عثمان بن عفان
رغم بلوغه الأربعين.. حلم الجامعة يعيده إلى مقاعد الدراسة في إدلب
إطلاق برنامج مجاني للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان في مشفى الرقة الوطني
تدريب عملي يحاكي حالات الإسعاف والطوارئ لطلاب العلوم الصحية في جامعة إدلب
وزارة الصحة تفتتح مركز ميدعا الصحي بالغوطة الشرقية
عدد من ذوي المفقودين: المحاسبة القضائية للمتورطين ضرورة للعدالة الانتقالية
مؤتمر “تعافي سوريا 2026” يختتم أعماله بحمص ويؤكد دعم القطاع الصحي
Sign in to your account
تذكرني