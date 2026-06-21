ما هي مسارات العدالة الانتقالية؟
“دور الأدب في إعادة اكتشاف الإنسان والمجتمع السوري”.. ندوة ثقافية في برلين
محاضرة في الباب بريف حلب حول دور الأفراد والمؤسسات في بناء سوريا الجديدة
افتتاح مركز وصوامع حبوب قلعة المضيق بعد إعادة تأهيلها
ورشات الكهرباء تواصل إصلاح عطل محولة التيم بدير الزور استعداداً لإعادتها إلى الخدمة
لاجئون سوريون يتحدثون لـ سانا عن تحديات اللجوء وأمنيات العودة إلى الوطن
لماذا تختلف العدالة الانتقالية في سوريا عن التجارب الأخرى؟
حملة طبية في حمص لمعالجة تشوهات القلب الخلقية للأطفال بالقثطرة التداخلية
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