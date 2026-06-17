حملة لإزالة الإشغالات الطرقية وتنظيم الأسواق في حي صلاح الدين بحلب

حملة لإزالة الإشغالات الطرقية وتنظيم الأسواق في حي صلاح الدين بحلب بعد اعتماد منظومة أسواق شعبية دائمة.

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