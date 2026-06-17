حملة لإزالة الإشغالات الطرقية وتنظيم الأسواق في حي صلاح الدين بحلب بعد اعتماد منظومة أسواق شعبية دائمة.
حملة لإزالة الإشغالات الطرقية وتنظيم الأسواق في حي صلاح الدين بحلب
ناشطو الثورة من مختلف المحافظات يؤكدون أهمية المحاسبة عبر القضاء
في اليوم العالمي للتصحر .. مشاريع لاستعادة الغطاء النباتي في البادية السورية
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اختتام منافسات بطولة محافظة حمص للشطرنج
الدفاع المدني ومؤسسة المياه بالقنيطرة يخمدان حريقاً في منطقة الدواية شرقي سد كودنا
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