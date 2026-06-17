ناشطو الثورة من مختلف المحافظات يؤكدون أهمية المحاسبة عبر القضاء

الطريق الأمثل لإنصاف الضحايا وحماية السلم الأهلي.. ناشطو الثورة من مختلف المحافظات يؤكدون أهمية المحاسبة عبر القضاء.

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