موسم ورق العنب في فاحل بريف حمص.. تقليد زراعي ومصدر رزق للأهالي

موسم ورق العنب في فاحل بريف حمص.. تقليد زراعي ومصدر رزق للأهالي.

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