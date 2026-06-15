زوار بيلدكس: تجربة استثنائية في البناء والتطوير ودعم حركة إعادة الإعمار
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالرقة في ختام معرض بيلدكس
“بيلدكس 24: توقّيع اتفاقيات استراتيجية وتعزيز لحضور سوريا في خريطة إعادة الإعمار
اختتام المسابقة البرمجية “DCPC 2026 في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق
وزير المالية من معرض بيلدكس: توقيع 21 عقداً رسمياً ودخول شركات جديدة للسوق السورية
التنمية الإدارية بدرعا تطلق دورة حول التواصل المؤسسي وإدارة التفاعل في بيئة العمل
فريق سيريانا يقدم أداءً لافتاً في بطولة أنتويرب لكرة القدم بدعم من السفارة السورية في بلجيكا
لقاء طلابي في ألمانيا بعنوان “الشباب بين الهوية والمستقبل” وتكريم عدد من الطلاب السوريين
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