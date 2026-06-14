الوزير الشيباني: القنصلية السورية في غازي عنتاب بيت لكل السوريين

الرئيس الشرع لـ “فوكس نيوز”: لقاء ترامب نقطة انطلاق لعلاقات استراتيجية بين سوريا وأمريكا
الشيباني: دبلوماسيتنا الجديدة تنأى بسوريا عن الاستقطاب والمحاور وتتطلع للمستقبل بثبات
تمهيداً لاستثمارها السياحي.. وفد من وزارة السياحة يقيّم عدداً من المواقع في مدينة الطبقة
ورشة عمل متخصصة حول الإنعاش القلبي والرئوي المتقدم في مديرية صحة طرطوس
حملة الوفاء لإدلب.. جسر الأمل لإعادة البناء والإعمار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى