الوزير الشيباني: تركيا وقفت إلى جانب السوريين في أصعب الظروف

بازار خيري لدعم المشاريع الصغيرة وتسويق المنتجات اليدوية في فندق غولدن مزة بدمشق
مقتطف من جلسة المباحثات بين الوزير الشيباني ونظيره الروسي في العاصمة موسكو
وزير التربية: معرض دمشق الدولي نافذة على العالم الخارجي
لقاء تشاوري في تركيا مع القيادات الشبابية في الجالية السورية لإشراكهم بقضايا بناء الوطن
بمعدل يصل إلى نحو 30 عملية يومياً.. مشفى الرازي في حلب يجري عمليات جراحية مجانية للمرضى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى