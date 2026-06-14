محافظ ريف دمشق من معرض بيلدكس: أبوابنا مفتوحة لجميع الشركات المهتمة بالعمل في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية.
الوزير الشيباني: السوريون في الخارج أوصلوا أفضل صورة عن وطنهم
الوزير الشيباني: حريصون على أن يكون للسوريين احترامهم وتقديرهم في الخارج
الوزير الشيباني: عندما اغتصب النظام البائد سوريا أساء تمثيلها في الخارج
الوزير الشيباني: الثورة تغير شكلها من ثورة التحرير إلى ثورة البناء
سوريا عادت لأهلهاوتضحيات السوريين أثمرت بلداً عزيزاً كريماً
اتفاقيات على هامش بيلدكس24 تعزز التعاون العربي والأجنبي في إعادة الإعمار
محافظ ريف دمشق: أبوابنا مفتوحة للشركات المهتمة بإعادة تأهيل البنية التحتية
حزمة واسعة من الخدمات تقدمها القنصلية السورية في جدة
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