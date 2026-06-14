محافظ ريف دمشق: أبوابنا مفتوحة للشركات المهتمة بإعادة تأهيل البنية التحتية

محافظ ريف دمشق من معرض بيلدكس: أبوابنا مفتوحة لجميع الشركات المهتمة بالعمل في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية.

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