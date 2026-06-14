حزمة واسعة من الخدمات تقدمها القنصلية السورية في جدة

وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية
الوزير الشيباني: القنصلية السورية في غازي عنتاب بيت لكل السوريين
الوزير الشيباني: تركيا وقفت إلى جانب السوريين في أصعب الظروف
الوزير الشيباني: السوريون في الخارج أوصلوا أفضل صورة عن وطنهم
الوزير الشيباني: حريصون على أن يكون للسوريين احترامهم وتقديرهم في الخارج
الوزير الشيباني: عندما اغتصب النظام البائد سوريا أساء تمثيلها في الخارج
الوزير الشيباني: الثورة تغير شكلها من ثورة التحرير إلى ثورة البناء
سوريا عادت لأهلهاوتضحيات السوريين أثمرت بلداً عزيزاً كريماً
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