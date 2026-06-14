حضور محلي لافت في بيلدكس2026، يعكس احتياجات السوق في مرحلة إعادة الإعمار

كلمة محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في ختام حملة “فداء لحماة” المجتمعية
افتتاح مركز البريد في بلدة محيميدة غرب دير الزور
مشاهد للأراضي الزراعية التي غمرتها السيول والفيضانات في منطقة دركوش بريف إدلب
إعادة تفعيل براءة الذمة المرورية لنقل ملكية السيارات في فرع مرور درعا
“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في اللاذقية لمساعدة الناجحين في الثانوية على اختيار تخصصهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى