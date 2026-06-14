حضور محلي لافت في بيلدكس2026، يعكس احتياجات السوق في مرحلة إعادة الإعمار
محافظ حلب يتفقد الواقع الخدمي في منطقة سمعان الجنوبية ويفتتح عدداً من المراكز الصحية.
انطلاق المسابقة البرمجية لجامعة دمشق “DCPC 2026” في موسمها الـ 16
حمص تحتفي بالمخطوطات.. انطلاق ورشة عمل متخصصة في تحقيق التراث المكتوب
إعادة تشغيل مخبز “شهداء الأتارب” بريف حلب بعد إعادة تأهيله
ملتقى مصممي طرطوس الأول يجمع المختصين لتبادل الخبرات وتطوير المهارات
”بيلدكس 2026″ بدمشق يستقطب شركات البناء والطاقة ويعرض أحدث حلول التصميم الهندسي
“القيادة الشخصية بين الواقع والطموح”.. محاضرة في المركز الثقافي بإدلب
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