بهدف تحسين البنية التحتية في المحافظة… انطلاق العمل بمشروع تأهيل طريق إدلب أريحا
الجسور الحجرية في القنيطرة.. أرشيف مفتوح على تاريخ المنطقة وعراقتها
جلسة توعية بالقنيطرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
حضور حكومي واستثمارات واعدة في “بيلدكس 24” لدعم ملف إعادة الإعمار والتعافي المبكر
ضمن معرض بيلدكس.. وزيرا الإدارة المحلية والطوارئ يعرضان الجهود الحكومية في مجال التعافي
القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن يشارك في فعالية حول مشروع مبادرة البحار الأربعة
باحثون أمريكيون: مبادرة البحار الأربعة فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا
وقفة احتجاجية لأهالي قرية نيارة بريف حلب للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي
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