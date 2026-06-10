للحد من الإصابات بالليشمانيا.. حملة توعوية ورش مبيدات داخل المنازل في مدينة الأتارب بريف حلب

بدء توافد شخصيات رسمية وشعبية إلى مجمع الشهباء للمشاركة في حملة “حلب ست الكل”
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