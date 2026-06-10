للحد من الإصابات بالليشمانيا.. حملة توعوية ورش مبيدات داخل المنازل في مدينة الأتارب بريف حلب
سياحة إدلب تنظم رحلة لـ 40 طفلاً إلى المعالم الأثرية لتعزيز ارتباطهم بتاريخهم
قافلة مساعدات من محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور
وزير الإعلام يلتقي إعلاميي حلب ويبحث معهم تطوير العمل الإعلامي وتحدياته
التجارة الداخلية تجري جولة رقابية على محال بيع اللحوم في محافظة درعا
وزير الدفاع يزور الكلية الحربية بحمص
مشاهد لحصاد محصول القمح في ريف القنيطرة
الدفاع المدني السوري ينقذ شخصين سقطا داخل بئر في اللاذقية
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