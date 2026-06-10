المؤسسة العامة للحبوب في الرقة تبدأ استلام محصول القمح من المزارعين
الموارد المائية في حمص تؤكد جاهزية سد تلدو لموسم الري وضمان توزيع عادل للمياه بالحولة
مركز صومعة تل بلاط يبدأ استلام محصول القمح من المزارعين في ريف حلب الشرقي
ثلاث آليات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي
افتتاح مدرسة جديدة في قرية شابور غرب سراقب بعد انتهاء أعمال الترميم
وفد اقتصادي ألماني يعتزم زيارة سوريا مطلع تموز لبحث فرص التعاون والاستثمار
وصول أولى رحلات شركة “بيغاسوس” التركية إلى مطار حلب الدولي
وضع حجر الأساس لمدرسة “البر للأيتام” بإدلب لدعم الطلاب فاقدي المعيل
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