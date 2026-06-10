مركز صومعة تل بلاط يبدأ استلام محصول القمح من المزارعين في ريف حلب الشرقي

مركز صومعة تل بلاط يبدأ استلام محصول القمح من المزارعين في ريف حلب الشرقي.

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