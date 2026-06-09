احتفال دبلوماسي بيوم إفريقيا في دمشق يؤكد أهمية العمل المشترك والتعاون الدولي
بالورود والتسهيلات.. استقبال الحجاج السوريين عبر منفذ نصيب الحدوي
احتفال يوم إفريقيا بدمشق.. الشيباني: القارة شريك أساسي في بناء عالم أكثر توازناً
أمسية موسيقية تحليلية في دار الأوبرا بدمشق تضيء على عبقرية بيتهوفن ومسيرته
شهادات حية من الجولان المحتل حول نكسة عام 1967 لرجال عاشوا لحظات النزوح وسقوط المدينة
زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى طرطوس.. توجيه بتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل
“عودة الروح إلى الجسد” حسام السلوم يعود إلى أرضه بعد التهجير وينتظر أول موسم للفستق الحلبي
الخارجية السورية تنظم ورشة عمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمناهضة التعذيب
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