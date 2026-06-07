افتتاح دورة تدريبية في دمشق حول الأسس النظرية لتحليل الحمض النووي
امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية داخل سجون حلب.. فرصة لمواصلة التعليم
تعزيز الجاهزية الطبية والإسعافية في المراكز الامتحانية بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية
حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
بدء موسم حصاد القمح في محافظة الرقة
لقاء للصيادلة السوريين في ألمانيا لتعزيز التعاون وإطلاق مبادرات إنسانية داخل وطنهم الأم
إطلاق مشروع أبيات هيلز بريف دمشق.. ألفا وحدة سكنية بمعايير حديثة وخدمات متكاملة
هبوط أرضي في بلدة حمورية بريف دمشق والجهات المعنية تواصل أعمال الصيانة
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