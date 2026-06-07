امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية داخل سجون حلب.. فرصة لمواصلة التعليم

تضرر الأراضي الزراعية بالقرب من جسر الشيوخ في منطقة جرابلس جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات
انتهاء تأهيل بئري المواصلات والروافد في حي الوعر بحمص لاستقرار التزويد المائي
الشركة السورية للبترول تقيم إفطاراً جماعياً في مخيم الطوقان بريف إدلب
إجراءات وقائية لضمان استمرار عمل محطة ضخ مياه الشرب في دير الزور
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونظيره الكرواتي جوردان رادمان
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