صيانة شاملة للأقسام الطبية في مركز العيس الصحي بريف حلب لتلبية احتياجات أهالي المنطقة
مسجد كفرنبل الكبير.. منارة مستمرة للعلم والدين
إلقاء القبض على عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني في اللاذقية بعد التحقيق في مجزرة قشبة عام 2013
مسؤولة أممية لمراسل سانا في فيينا: سوريا بذلت جهوداً كبيرة للحد من إنتاج المخدرات منذ تحريرها
جلسة حوارية في معرة النعمان بريف إدلب لبحث الواقع الخدمي والتحديات التي تواجه العمل
الصقيع يلحق أضراراً ببعض المحاصيل الزراعية في ريف درعا
تكثيف الجولات الرقابية على أسواق حلب للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام الباعة بالأسعار
“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في اللاذقية
